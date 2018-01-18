В Югре будут судить водителя, сбившегося насмерть женщину и ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. Житель города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа пойдет под суд по обвинению в том, что он осенью прошлого года сбил на пешеходном переходе четырех женщин и детей, двое из которых позже скончались в больнице, сообщили в прокуратуре Югры.

Авария произошла вечером 24 октября 2017 года. По информации МВД, водитель иномарки сбил четырех человек — двух женщин и двух девочек, переходивших проезжую часть по "зебре", а затем врезался в автобусную остановку, после чего скрылся с места происшествия. В полиции сообщали, что согласно акту медицинского освидетельствования, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По уточненным данным следствия, он был также под воздействием наркотиков.

Руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский ранее рассказал РИА Новости, что одна из пострадавших женщин позже умерла в больнице. В окружной прокуратуре в четверг уточнили, что другая госпитализированная, трехлетняя девочка, долгое время находившаяся в больнице в крайне тяжелом состоянии, тоже скончалась. Двое других пострадавших были выписаны из медучреждения практически сразу после ДТП.

"Прокуратура города Покачи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в надзорном ведомстве.

Помимо нарушения правил дорожного движения, которое привело к гибели людей, мужчина обвиняется в том, что оставил пострадавших в опасности, хотя имел возможность оказать им помощь, добавили в прокуратуре.