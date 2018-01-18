В Подмосковье задержали обвиняемого в гибели саратовского росгвардейца

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Саратовские оперативники задержали в Подмосковье жителя Москвы по обвинению в том, что тот в ходе драки возле ночного клуба в Саратовской области нанес удары сотруднику Росгвардии, который через несколько дней скончался, сообщили в четверг в правоохранительных органах области.

По данным регионального СУСК РФ, в ночь на 30 сентября прошлого года 35-летний потерпевший в ночном клубе города Балаково в кругу приятелей стоял в очереди к диджею для заказа музыкальной композиции, когда между его товарищами и компанией 27-летнего москвича произошел конфликт, который продолжился дракой на улице. По версии следствия, в ходе драки обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов в голову, от чего тот 3 октября 2017 года скончался в больнице.

"Злоумышленник с места происшествия скрылся, после чего объявлен в розыск. В январе 2018 года… работниками регионального управления МВД при участии сотрудников управления Росгвардии по Саратовской области злоумышленник задержан на территории Московской области… Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Фигуранту дела предъявили обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Он не стал отрицать, что наносил удары потерпевшему", — отметили в СК.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, потерпевшим является сотрудник Росгвардии. В ведомстве отметили, что помимо саратовских оперативников уголовного розыска в задержании обвиняемого участвовали сотрудники МУРа. "Злоумышленник проживал в частном доме у своего знакомого. Подозреваемый дал признательные показания", — говорится в сообщении.