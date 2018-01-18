Источник сообщил о возбуждении второго дела после резни в пермской школе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Второе уголовное дело, теперь о халатности, возбуждено в связи с поножовщиной в пермской школе, в которой пострадали 15 человек, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

Изначально СК РФ возбудил дело о покушении на убийство, в рамках которого сейчас арестованы двое зачинщиков резни – бывший и нынешний ученики школы, 15- и 16-летние подростки.

"Сразу после инцидента возбудили второе уголовное дело, статья — "Халатность"", — сказал собеседник агентства.

Следствие ранее сообщало о намерении "оценить действие или бездействие сотрудников учебного заведения, родителей (задержанных) подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе".

Трагедия в пермской школе произошла утром в минувший понедельник прямо во время уроков. По данным следствия, двое подростков, сговорившись, проникли в учебное заведение и "умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения". В конце концов, они ударили ножами друг друга, но остались живы.

В настоящий момент оба обвиняемых арестованы, но остаются в больнице, пока здоровье не позволит перевести их в СИЗО. Их мотивы выясняются. Как сообщали СМИ, один из обвиняемых в "ВКонтакте" был подписан на несколько групп, посвященных массовому убийству в американской школе "Колумбайн" (штат Колорадо, 1999 год).

По данным региональных властей, семь раненых детей остаются в больнице, с ними находятся родители. У всех пациентов отмечается положительная динамика.

Как сообщал РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов, обвиняемым, согласно практике российских судов, грозит около пяти лет лишения свободы, в зависимости от роли в преступлении, а максимум – 7,5 лет.