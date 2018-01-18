СК заинтересовался семьей девочки, найденной на улице в Омске в пьяном виде

НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Следователи СК в Омске начали проверку после инцидента с обнаружением прохожими на улице 5-летней девочки, которая не была одета и находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды во вторник вечером на улице Кирова в Омске. Они завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится алкоголь.

"В ходе проверки будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания ребенка, все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей и вынесено процессуальное решение", — говорится в сообщении.

В СУСК отметили, что за совершение преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

По данным следствия, девочка проживает с 35-летними родителями, детский сад не посещает в связи с тяжелым материальным положением семьи, у ребенка имеются нарушения развития речи.

"Вечером 16 января мать девочки находилась на работе, а ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью человека, тунеядствующий отец ребенка дома распивал спиртные напитки. Около 17 часов он лег спать, 5-летняя дочь находилась вместе с ним, на кухонном столе оставалась недопитая бутылка водки. Через час его разбудили сотрудники полиции, которые пояснили, что девочку, ушедшую из дома, нашли на улице. В крови у девочки обнаружено 0,3 промилле алкоголя, что соответствует примерно одному глотку крепкого алкогольного напитка", — сообщили в управлении.