В Свердловской области после ЧП в пермской школе усилят безопасность детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Правительство Свердловской области займется подготовкой предложений по вопросу усиления безопасности детей после поножовщины в пермской школе, сообщает в четверг региональный департамент информационной политики со ссылкой на главу региона Евгения Куйвашева.

По информации департамента, Куйвашев поручил министру общественной безопасности Свердловской области и всем профильным членам регионального правительства оперативно подготовить предложения по этому вопросу и представить на рассмотрение.

"Где бы они ни находились – в семье, в школе, в досуговом центре, на улице, в транспорте – везде, в любой ситуации безопасность детей является для нас задачей номер один. Недавние трагические события в Перми еще раз показали необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей", – цитирует департамент слова губернатора.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в отделении сосудистой хирургии городской клинической больницы в стабильном состоянии. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.