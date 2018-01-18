Дом под Иваново, где обрушился подъезд, признали непригодным для проживания

ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Комиссия пришла к выводу, что пятиэтажный дом в городе Юрьевец Ивановской области, где обрушился подъезд, непригоден для проживания, сообщил в четверг РИА Новости представитель главного управления МЧС региона.

Внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а по улице Пушкина в Юрьевце обрушилась в 06.15 мск 22 декабря прошлого года. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов — 59-летний Юрий Галочкин — проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры. В здании на тот момент находились 54 человека, детей не было. Обрушение произошло в два этапа: сначала рухнул угол дома, затем межэтажные перекрытия. Согласно техническому результату обследования дома комплексом "Стрела-П", здание непригодно для проживания. Однако спасатели отмечали, что это — только предварительные данные. Окончательную оценку состояния дома должна была вынести специальная комиссия.

"Дом признан непригодным, аварийным. В пункте временного размещения сейчас находятся 28 человек из числа жильцов, и они будут там проживать до предоставления нового жилья. Все условия там им обеспечили", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе власти области выделили первые 10 миллионов рублей на приобретение квартир для жильцов дома. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, средства переведены в районную администрацию, где и занимаются подбором жилья.