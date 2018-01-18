Пермские депутаты отказались обсуждать ЧП в школе на ближайшем заседании

ПЕРМЬ, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Пермской городской думы отказались от обсуждения поножовщины в школе на ближайшем заседании, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы думы Константин Шестаков.

Ранее на сайте гордумы сообщалось, что депутатский корпус экстренно вынесет вопрос безопасности в учебных заведениях Перми на ближайшее заседание Думы 23 января.

"Обсуждения не будет, потому что на основе имеющихся на сегодняшний день сведений невозможно сформулировать конкретное управленческое решение. Все это будет только после выводов экспертов и следствия", — сказал Шестаков.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.