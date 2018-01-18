Пермские депутаты отказались обсуждать ЧП в школе на ближайшем заседании

ПЕРМЬ, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Пермской городской думы отказались от обсуждения поножовщины в школе на ближайшем заседании, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы думы Константин Шестаков.
"Обсуждения не будет, потому что на основе имеющихся на сегодняшний день сведений невозможно сформулировать конкретное управленческое решение. Все это будет только после выводов экспертов и следствия", — сказал Шестаков.
В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в городской клинической больнице. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.