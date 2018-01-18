Ростовский суд отложил заседание по делу экс-депутата Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону в четверг отложил на 25 января слушание по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова в связи со вступлением в дело еще одного адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале слушания Алексей Олейник заявил о своем вступлении в дело в качестве адвоката Бессонова по соглашению. Он ходатайствовал об отложении слушания на две недели для ознакомления с материалами дела.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство вновь вступившего адвоката и дать неделю на ознакомление с материалами дела, а не две недели как просил адвокат. Этого времени будет достаточно для ознакомления с материалами", — сказал судья. Он также попросил секретаря связаться с потерпевшим Антоном Грачевым, допрос которого был запланирован на 23 января, и перенести его явку на 25 января.

Первое заседание по делу было назначено на конец декабря 2017 года, однако потом трижды откладывалось из-за неявки защитников Бессонова. В начале января суд принял решение заменить адвоката по назначению на защитника Анну Стешко.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.