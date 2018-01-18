В Свердловской области завели дело после ухудшения здоровья 24 школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после ухудшения здоровья 24 учеников в Асбесте Свердловской области, сообщает в четверг региональная прокуратура.

Как сообщалось ранее, в одной из школ Асбеста 24 ученика почувствовали себя плохо. Региональное СУ СК РФ начало по факту проверку. По данным прокуратуры, речь идет о школе №24. Семеро учеников были госпитализированы, у них, по сведениям прокуратуры, выявили аденовирусную и ротовирусную инфекции.

"По материалам прокуратуры следственным отделом МО МВД РФ "Асбестовский" возбуждено уголовное дело по части первой статьи 236 УК РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", — уточняет областная прокуратура.

Информацию о возбуждении дела подтвердил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, с 12 января в асбестовской школе №24 наблюдался рост заболеваемости ОРВИ, в итоге четверо учащихся были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы с диагнозом ротовирусная инфекция, еще двое от госпитализации отказались, а у еще 23 имеются признаки заболевания. По одной из версий, дети могли употребить некипяченую воду, сказал Горелых и добавил, что все заболевшие школу временно не посещают.

В школе проводится поверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания несовершеннолетних, сообщает прокуратура. Специалисты Роспотребнадзора исследуют взятые пробы воды, пищи и дезинфицирующих средств.