МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили дело в отношении врача больницы, избившего женщину, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего врача-терапевта и по совместительству заведующего Золотинской участковой больницы ГБУ Республики Саха (Якутия) "Нерюнгринская центральная районная больница" по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 116.1 УК РФ "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и статьей 139 УК РФ "незаконное проникновение в жилище", — сказала Дворецкая.
Как отметила Дворецкая, постановлением Нерюнгринского городского суда от 29 ноября 2017 года мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге и был оштрафован. Следователи изучат обстоятельства и причины произошедшего.