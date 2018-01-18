МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили дело в отношении врача больницы, избившего женщину, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Ранее прокуратура сообщала, что в новогоднюю ночь на дискотеке в селе Иенгра между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, мужчина ударил женщину по лицу. Днем 1 января она пришла снимать побои в фельдшерский пункт поселка Иенгра и попала на прием к врачу, в котором узнала своего обидчика. Он отказался ее осматривать, при этом применил в ее отношении насилие. Потом врач пришел к женщине домой и оскорбил её нецензурной бранью. Видео эпизода выяснения отношений в больнице попало в интернет.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего врача-терапевта и по совместительству заведующего Золотинской участковой больницы ГБУ Республики Саха (Якутия) "Нерюнгринская центральная районная больница" по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 116.1 УК РФ "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и статьей 139 УК РФ "незаконное проникновение в жилище", — сказала Дворецкая.

Как отметила Дворецкая, постановлением Нерюнгринского городского суда от 29 ноября 2017 года мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге и был оштрафован. Следователи изучат обстоятельства и причины произошедшего.