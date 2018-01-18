Врачи рассказали о состоянии пострадавших при резне в пермской школе

ПЕРМЬ, 18 янв — РИА Новости. Врачи отмечают положительную динамику у детей и учительницы, пострадавших при поножовщине в пермской школе, один ребенок переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщает краевое министерство здравоохранения.

"По состоянию на 18 января 08.00, в городской клинической больнице №4 женщина находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в сознании, отмечается положительная динамика. Подростки — в отделении сосудистой хирургии в стабильном состоянии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Краевой детской клинической больнице остаются семь детей, с ними находятся родители. Врачи отмечают у всех пациентов положительную динамику.

"Вчера (в среду) один ребенок был переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение", — говорится в сообщении.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, находятся в отделении сосудистой хирургии городской клинической больницы в стабильном состоянии. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.