На Ямале мать уговорила сына украсть деньги с чужой банковской карты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) попросила своего сына-подростка снять с чужой карты 10 тысяч рублей, юноша ослушался ее и похитил в несколько раз больше, возбуждены уголовные дела, сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по Ямалу.

По данным следствия, в сентябре 2017 года две женщины, трудившиеся в здании гостиницы в Новом Уренгое, увидели, как клиент забыл банковскую карту в магазине, расположенном в отеле. Одна из них предложила своему 17-летнему сыну проверить карту в банкомате.

"Код карты ей стал известен от кассира. Получив сообщение от сына, что на карте имеется значительная сумма, женщины, посоветовавшись, решили похитить 10 тысяч рублей и разделить их на троих", — отметили в следственном управлении.

Однако, как подчеркнули следователи, несовершеннолетний снял для себя еще 30 тысяч рублей, никому не рассказав об этом, и на этом не остановился. "В этот же день юноша опять вернулся в гостиницу и, тайно похитив из номера мужчины банковскую карту, еще раз снял с нее денежные средства, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму более 80 тысяч рублей", — добавили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении троих сообщников возбуждено по статье "Кража", кроме того, в отношении матери подростка расследуется дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

В следственном управлении уточнили, что все трое признали свою вину и сотрудничают со следствием. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают доказательства их вины.