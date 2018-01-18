В Челябинске в школе произошел пожар

ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Детей и персонал школы № 30 Челябинска эвакуировали в четверг из-за возгорания, по предварительным данным, пожар произошел на 3 этаже, сообщил пресс-центр региональный главк МЧС РФ.

"В 10.29 (08.29 мск) произошло загорание в Челябинске, в поселке Мелькомбинат № 2, школа № 30. Дети и персонал из школы эвакуированы. В 10.36 (08.36 мск) объявлена ликвидация открытого горения, проводится проверка помещений. В 10.54 (08.54 мск) объявлена ликвидация последствий пожара", — говорится в сообщении.

Пресс-центр уточняет, что происходило горение вещей в подсобном помещении на третьем этаже. О погибших и пострадавших не сообщается.

Всего на тушение пожара привлекались 39 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек и 8 единиц техники, уточняется в сообщении.