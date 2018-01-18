В Оренбурге заплатят миллион рублей за информацию об убийстве бизнесмена

УФА, 18 янв — РИА Новости. Правоохранители объявили вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию о преступниках, совершивших убийство бизнесмена и его 7-летнего сына в Оренбурге, говорится в сообщении управления МВД по оренбургской области.

Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены в среду в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. В региональном управлении СК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривают разные версии, в том числе, убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена.

"Сотрудники полиции призывают граждан сообщить в полицию любую информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших двойное убийство. Кто мог стать случайным свидетелем происшествия, обращайтесь в полицию или органы СК. За информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших преступление, объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей", — сообщает региональное управление МВД.

Полиция призывает водителей, которые находились с 7.30 до 8.10 часов 17 января 2018 года в районе улиц Киевской, Карагандинской, Медногорской и Луговой Оренбурга просмотреть записи с видеорегистраторов и в случае наличия на записях автомобиля "Лада Приора" черного цвета обратиться к правоохранителям.