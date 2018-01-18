В Бурятии число госпитализированных после отравления возросло до 83

КРАСНОЯРСК, 18 янв — РИА Новости. Число пострадавших в массовом отравлении в кафе Улан-Удэ осталось прежним — 133 человека, при этом госпитализированных увеличилось до 83, сообщили в четверг РИА Новости в территориальном центре медицины катастроф республики Бурятия.

В среду был сообщалось, что в больницах остаются 81.

Ранее сообщалось, что у посещавших кафе "Шулэн До" в Улан-Удэ с 8 по 11 января зафиксировано заболевание сальмонеллезом. Деятельность кафе приостановлена. По данным властей, с 8 по 11 января кафе посетили 2,5 тысячи человек.

"Число пострадавших на сегодня составляет 133 человека, из них 19 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализировано уже 83 человека, 50 находятся на амбулаторном лечении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у 83 человек", — сказала собеседница агентства.

В понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов призвал наказать виновных и поручил правительству региона провести встречу с представителями заведений общественного питания столицы республики с привлечением ОНФ и специалистов Роспотребнадзора.

Следственное управление УМВД России по Улан-Удэ завело уголовное дело по признакам преступления по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".