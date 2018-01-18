В Якутии СК заинтересовался делом об избиении женщины врачом

ХАБАРОВСК, 18 янв — РИА Новости. Следователи в Якутии направили в прокуратуру ходатайство о передаче им из мирового суда материалов по факту избиения врачом пациентки, сообщает следственное управление Следственного комитета России по республике.

Ранее прокуратура сообщала, что в новогоднюю ночь на дискотеке в селе Иенгра между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, мужчина ударил женщину по лицу. Днем 1 января она пришла снимать побои в фельдшерский пункт поселка Иенгра и попала на прием к врачу, в котором узнала своего обидчика. Он отказался ее осматривать, при этом применил в ее отношении насилие. Потом врач пришел к женщине домой и оскорбил ее нецензурной бранью.

Видео эпизода выяснения отношений в больнице попало в интернет.

После получения побоев пострадавшая обратилась в полицию, впоследствии эти материалы были направлены в мировой суд.

Выяснилось, что медработник является депутатом органа местного самоуправления.

Кроме того, установлено, что врач нарушил неприкосновенность жилища пострадавшей. По этому факту органами СК проводится процессуальная проверка. В связи с этим ведомство ходатайствует перед прокурором об истребовании из суда материалов о побоях для соединения с делом по факту проникновения в жилище.

Ранее прокуратура Якутии провела проверку инцидента и потребовала у следствия устранить волокиту при рассмотрении заявления женщины.