В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы потушен, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о том, что рынок "Садовод" на Верхних полях горит на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, горел первый этаж трехэтажного металлического павильона. Из соседних помещений были эвакуированы 40 человек.

"В 00.05 пожар был локализован, а в 03.51 — ликвидирован. В тушении пожара принимали участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники", — говорится в сообщении.

На месте пожара работала специальная лаборатория, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.