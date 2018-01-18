В Москве более 100 спасателей тушат пожар на рынке "Садовод"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более 100 спасателей пытаются потушить пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, однако пока безуспешно — в здании большое количество синтетических материалов, небо заволокло черным дымом, сообщает столичный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось о том, что рынок "Садовод" на Верхних Полях горит на площади 300 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

"Тушение пожара в торговом павильоне на Садоводе продолжается. На данный момент из-за высокой горючей загрузки павильона синтетическими материалами наблюдается черный дым. Превышения предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не зафиксировано. Сил и средств на месте пожара достаточно", — говорится в сообщении.

"В тушении пожара принимают участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники", — отмечает ГУМЧС.