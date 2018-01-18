У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие произошло в Кроноцком заливе. Эпицентр находился на глубине порядка 52 километров в 157 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,8", — сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС отмечают, что в населённых пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.