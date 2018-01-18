В Москве рассмотрят продление ареста напавшему на журналистку Фельгенгауэр

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей гражданину РФ и Израиля, напавшему на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

По его словам, заседание начнется в 12.00.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".