Площадь пожара на рынке "Садовод" в Москве увеличилась до 300 "квадратов"

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Площадь пожара на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил в среду РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

В Москве горит рынок "Садовод". Огнём объяты уже 300 квадратов. Площадь, скорее всего, увеличится, так как потушить пожар пока не удаётся. pic.twitter.com/5d5iXDeotg — Елена (@Krasnova1789) 17 января 2018 г.

​

"Площадь пожара достигла 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один из павильонов загорелся на площади порядка 200 квадратных метров на рынке "Садовод".

По данным столичного главка МЧС, в тушении пожара принимают участие 93 человека, 29 боевых пожарных расчетов.