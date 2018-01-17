На юго-востоке Москвы загорелся павильон на рынке "Садовод"

© ГУ МЧС России по г. Москве

© ГУ МЧС России по г. Москве

Пожар на рынке Садовод в Москве. Архивное фото

Пожар на рынке Садовод в Москве. Архивное фото

© ГУ МЧС России по г. Москве

© ГУ МЧС России по г. Москве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Площадь пожара на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Сорок человек обслуживающего персонала эвакуировали из горящего трехэтажного здания, рассказали агентству в экстренных службах столицы. Информации о пострадавших нет.

"Закройте рынок!" В Москве, р-н Капотня, горит самый крупный рынок "Садовод". Огнём объяты более 300 кв.метров! МЧС и др. оперативные службы на месте, пока потушить пожар не удаётся… pic.twitter.com/xjjbGg6x2w — Press Focus (@Press_Focusnik) 17 января 2018 г.

Как сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, сообщение о возгорании по данному адресу поступило в дежурную смену в 21:17. На место пожара прибыли 29 боевых расчетов, огонь тушат почти сто человек. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Москве горит филиал АлиЭкспресса — рынок "Садовод". pic.twitter.com/as9CkwCzM7 — Сергей (@Koldun87) 17 января 2018 г.

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