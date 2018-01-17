Защита обжалует арест экс-главы службы безопасности Березовского

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Защита обжалует арест Сергея Соколова — бывшего главы службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского — по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Тайц.

"Мы подадим жалобу на это решение суда", — сказал он.

Лефортовский суд Москвы в среду заключил Соколова под стражу до 16 марта.

Фабула дела официально не сообщается. Сам Соколов заявил в суде, что он был задержан якобы по наводке Службы безопасности Украины. Подтвердить или опровергнуть эти данные пока не представляется возможным.

По данным СМИ, Соколов сейчас работает экспертом коммерческой компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Вместе с ним задержаны директор "Аналитики и безопасности" Руслан Мильченко и экс-глава службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин. Мильченко, Антошин и безработный Алексей Алексеев также арестованы до 16 марта. Им инкриминируются такие же статьи, как у Соколова. Обвинение фигурантам пока не предъявлено. Суд по ходатайству следствия закрыл процессы по ним.