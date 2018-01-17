Медики рассказали о состоянии пострадавших при поножовщине в пермской школе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Дети, пострадавшие во время драки с поножовщиной в школе в Перми, пошли на поправку, сообщается на сайте регионального минздрава.

"В Краевой детской клинической больнице вместе с родителями находятся восемь детей в удовлетворительном состоянии, у всех пациентов отмечается положительная динамика. Вчера один ребенок переведен на дневной стационар", — говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что мальчик, получивший травму глаза во время драки, останется на лечении в Москве на две-три недели.

В городской клинической больнице остаются женщина и несколько подростков, переведенных в отделение сосудистой хирургии в стабильном состоянии.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.