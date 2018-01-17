В Екатеринбурге загорелся производственный цех на площади 200 "квадратов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Пожар на площади в 200 квадратных метров начался в производственном цехе в Екатеринбурге, сообщает в среду ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, горит производственный цех, расположенный в отдельностоящем здании на Луганской улице. Сообщение о начале пожара поступило спасателям в 18.52 по местному времени.

"Более 60 пожарных и 14 единиц пожарной и специальной техники борются с огнем, который охватил площадь 200 квадратных метров. В ходе разведки огнеборцы обнаружили 14 газовых баллонов и оперативно их вынесли из горящего цеха. Один баллон, находящийся в цехе, взорвался, что способствовало увеличению площади пожара. Пострадавших нет", — сообщает ведомство.

По информации управление, борьба с огнем осложняется отсутствием источников воды в районе очага пожара. Для подачи воды задействованы два передвижных водоема объемом 10 и 13 тонн. По предварительным сведениям, в цехе на момент возгорания людей не было.