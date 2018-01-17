Комплекс "Струна" обследовал пострадавшую от пожара многоэтажку в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Многоэтажку на улице Олимпийской в Тюмени, пострадавшую от пожара, проверили с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна-3 Эксперт", повреждений строительных конструкций здания не выявлено, говорится в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области, полученном в среду РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в доме № 4 на улице Олимпийская в Тюмени 8 января вспыхнул утеплитель, расположенный на фасаде. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи "квадратов". Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП обнаружили тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Был задержан подозреваемый. Для обследования здания в Тюмень был отправлен комплекс "Струна-3 Эксперт".

"В соответствии с поручением министра Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям было проведено техническое обследование здания по улице Олимпийской, 4 с помощью диагностического комплекса "Струна". Выводы нам предоставлены: никаких повреждений строительных конструкций здания не выявлено, со зданием дальше можно работать", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального ГУ МЧС Андрея Михновича.

По словам замглавы городской администрации Павла Перевалова, которые также содержатся в сообщении, пострадавший от огня дом подлежит восстановлению.

"Также нам рекомендовано провести детальное обследование всех конструкций, для того чтобы более точно и качественно составить техзадание на проектирование восстановления дома. В ходе выполнения всех работ по восстановлению и после их завершения за зданием будет вестись соответствующее наблюдение. Работа по мониторингу будет поручена управляющей компании. Она же под нашим контролем займется разработкой технического задания, а его согласованием – администрация города в лице уполномоченных служб", — цитируется заявление Перевалова.

По его словам, в дальнейшем технический надзор за проведением всех работ будет производиться специализированной службой администрации города. К разработке техзадания на проектирование восстановления здания приступят уже на следующей неделе. Этот процесс займет два месяца. Далее в течение полутора месяцев разработают сам проект, затем начнутся строительно-монтажные работы, которые должны завершиться к концу 2018 года.