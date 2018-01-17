Власти Омска проверят семью девочки, которую нашли пьяной на улице

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Департамент образования администрации Омска проверит семью 5-летней девочки, которую на улице прохожие обнаружили неодетой и в состоянии легкого алкогольного опьянения, сообщил журналистам представитель мэрии.

Прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды во вторник вечером на улице Кирова в Омске. Они завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя.

Отца девочки, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полицейские обнаружили спящим дома в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным полиции, 35-летний мужчина присматривал за дочерью, пока супруга была на работе, и распивал спиртные напитки. Около 17.00 мужчина уснул, разбудили его уже полицейские, которые и сообщили о произошедшем. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что девочка не посещала детский сад.

"В связи с выявленным полицией фактом обнаружения пятилетней девочки, находящейся без сопровождения родителей на улице Кирова в состоянии алкогольного опьянения, департамент образования администрации Омска проведет проверку ее семьи. Ранее в поле зрения органов опеки данная семья не попадала", — сказал представитель городской администрации.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в отношении отца девочки уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет. Полицейские решают вопрос о постановке семьи на профилактический учет.