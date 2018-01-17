Оренбургская полиция попросила очевидцев убийства бизнесмена прислать видео

УФА, 17 янв — РИА Новости. Оренбургские полицейские просят автовладельцев с видеорегистраторами предоставить следствию материалы с места убийства бизнесмена и его сына, сообщает управление МВД по области.

Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены в среду в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. В региональном СУСК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривают различные версии, в том числе убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена.

"Сотрудники полиции и следствия просят очевидцев предоставить видео с регистраторов автомобилей. Видеофайлы можно привезти в полицию или же отправить на электронные ящики", — говорится в сообщении управления МВД по Оренбургской области.

Отмечается, что всех, кто в период с 7.30 до 8.10 часов (по местному времени) в среду проезжали на автомобилях, оборудованных видеокамерами, по улицам Луговая, Киевская, Медногорская, Карагандинская города Оренбурга, просят пересмотреть видео с регистраторов автомобиля и предоставить записи в полицию.