СК завел дело после инцидента в школе в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью после инцидента в школе Сосновского района Челябинской области, где один подросток ранил ножом другого, сообщило региональное управление СК.

По данным следствия, днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района 16-летний школьник нанес ножевое ранение своему сверстнику. Материалы проверки по данному факту из полиции были переданы в управление СК.

"По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе", — говорится в сообщении.

Сейчас следователь СК и сотрудники регионального ГУ МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального управления СК, уточняется в сообщении.