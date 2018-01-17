Суд признал законным арест банковских ячеек знакомой полковника Захарченко

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста на банковские ячейки в "ВТБ 24," откуда следствие в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяло 1,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Тучкова не смогла пояснить происхождение номерных бирок от банковских ячеек, найденных при обыске (в квартире)", — сказала в суде прокурор Екатерина Иванникова.
Мосгорсуд в среду рассмотрел жалобу лишь на наложение ареста на ячейки, жалобы на изъятие денег и арест счета в "ВТБ 24" еще не рассмотрены. Басманный суд Москвы продлил арест счета Тучковой с 58 миллионами рублей до 8 апреля 2018 года.
Адвокат Тучковой Алексей Сагадиев утверждает, что указанным решением нарушаются права ее доверительницы, поскольку она является третьим лицом и имеет лишь статус свидетеля по делу, но, несмотря на это, в ее отношении применяться обременение в виде наложения ареста на имущество. "Она является свидетелем по делу Захарченко, но при этом в отношении нее применено обременение — ее имущество арестовано, это явное нарушение закона", — сказал адвокат, прося признать решение незаконным и отменить его.
Ранее Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ решил обратить в доход государства деньги и недвижимость семьи полковника Захарченко и их близких на сумму более 9 миллиардов рублей. Указанные 58 миллионов рублей и 1,5 миллиона долларов в данный иск не вошли, поскольку следствие их обнаружило после начала процесса.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.