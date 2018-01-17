РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Суд признал законным арест банковских ячеек знакомой полковника Захарченко

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (234)
16:1117.01.2018
(обновлено: 16:13 17.01.2018)
14251
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко. Архивное фотоДмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста на банковские ячейки в "ВТБ 24," откуда следствие в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяло 1,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Подруга Захарченко пожаловалась, что полковник не романтик
Мосгорсуд не нашел нарушений в постановлении суда, который разрешил наложение ареста на две банковские ячейки Людмилы Тучковой, которая является подругой сожительницы полковника Захарченко Марины Семыниной и временно проживала у последней в квартире. Из указанных ячеек Тучковой следствие в середине октября прошлого года изъяло 1,5 миллиона долларов. Помимо этого, на счетах Тучковой было арестовано еще 58 миллионов рублей. СК РФ считает, что данные деньги принадлежат Захарченко и получены полковником преступным путем.

"Тучкова не смогла пояснить происхождение номерных бирок от банковских ячеек, найденных при обыске (в квартире)", — сказала в суде прокурор Екатерина Иванникова.

Мосгорсуд в среду рассмотрел жалобу лишь на наложение ареста на ячейки, жалобы на изъятие денег и арест счета в "ВТБ 24" еще не рассмотрены. Басманный суд Москвы продлил арест счета Тучковой с 58 миллионами рублей до 8 апреля 2018 года.

Адвокат Тучковой Алексей Сагадиев утверждает, что указанным решением нарушаются права ее доверительницы, поскольку она является третьим лицом и имеет лишь статус свидетеля по делу, но, несмотря на это, в ее отношении применяться обременение в виде наложения ареста на имущество. "Она является свидетелем по делу Захарченко, но при этом в отношении нее применено обременение — ее имущество арестовано, это явное нарушение закона", — сказал адвокат, прося признать решение незаконным и отменить его.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Представитель СК рассказала, как в окружении называли полковника Захарченко
Деньги и счет Тучковой были арестованы в середине октября после того, как в рамках дела полковника Захарченко следствие провело дополнительные обыски. Сам полковник отрицает владение этими деньгами, утверждая, что к ним он "никакого отношения не имеет".

Ранее Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ решил обратить в доход государства деньги и недвижимость семьи полковника Захарченко и их близких на сумму более 9 миллиардов рублей. Указанные 58 миллионов рублей и 1,5 миллиона долларов в данный иск не вошли, поскольку следствие их обнаружило после начала процесса.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Cicicipi
Если у того полковника было много баб, то их проверка и конфискат могут занять на долго следственные органы и принесть ещё не плохую прибавку к тому что уже изъято.
16:15
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена