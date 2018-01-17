Суд признал законным арест банковских ячеек знакомой полковника Захарченко

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста на банковские ячейки в "ВТБ 24," откуда следствие в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяло 1,5 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мосгорсуд не нашел нарушений в постановлении суда, который разрешил наложение ареста на две банковские ячейки Людмилы Тучковой, которая является подругой сожительницы полковника Захарченко Марины Семыниной и временно проживала у последней в квартире. Из указанных ячеек Тучковой следствие в середине октября прошлого года изъяло 1,5 миллиона долларов. Помимо этого, на счетах Тучковой было арестовано еще 58 миллионов рублей. СК РФ считает, что данные деньги принадлежат Захарченко и получены полковником преступным путем.

"Тучкова не смогла пояснить происхождение номерных бирок от банковских ячеек, найденных при обыске (в квартире)", — сказала в суде прокурор Екатерина Иванникова.

Мосгорсуд в среду рассмотрел жалобу лишь на наложение ареста на ячейки, жалобы на изъятие денег и арест счета в "ВТБ 24" еще не рассмотрены. Басманный суд Москвы продлил арест счета Тучковой с 58 миллионами рублей до 8 апреля 2018 года.

Адвокат Тучковой Алексей Сагадиев утверждает, что указанным решением нарушаются права ее доверительницы, поскольку она является третьим лицом и имеет лишь статус свидетеля по делу, но, несмотря на это, в ее отношении применяться обременение в виде наложения ареста на имущество. "Она является свидетелем по делу Захарченко, но при этом в отношении нее применено обременение — ее имущество арестовано, это явное нарушение закона", — сказал адвокат, прося признать решение незаконным и отменить его.

Деньги и счет Тучковой были арестованы в середине октября после того, как в рамках дела полковника Захарченко следствие провело дополнительные обыски. Сам полковник отрицает владение этими деньгами, утверждая, что к ним он "никакого отношения не имеет".

Ранее Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ решил обратить в доход государства деньги и недвижимость семьи полковника Захарченко и их близких на сумму более 9 миллиардов рублей. Указанные 58 миллионов рублей и 1,5 миллиона долларов в данный иск не вошли, поскольку следствие их обнаружило после начала процесса.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.