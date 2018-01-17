Полиция передала СК данные проверки после инцидента в челябинской школе

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Полиция передала в следственные органы материалы проверки по факту конфликта в школе Сосновского района Челябинской области, где подросток ударил ножом одноклассника, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района 16-летний школьник нанес ножевое ранение своему сверстнику. Как сообщили в школе, пострадавший подросток уже вернулся в учебное учреждение, серьезных травм он не получил.

"Материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов СК РФ по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователем СК совместного с сотрудниками ГУМВД России по Челябинской области проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется в сообщении. Проведение проверки взято на контроль руководителем СУСК.

По данным пресс-службы губернатора региона, глава региона Борис Дубровский поручил разобраться в обстоятельствах происшествия, оценить эффективность оперативных действий и принять меры по недопущению подобных инцидентов. Поручение дано социальному блоку правительства, местным властям и уполномоченному по правам человека в Челябинской области Ирине Буториной.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.