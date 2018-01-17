Директор уральской школы рассказал о самочувствии раненого школьника

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв — РИА Новости. Пострадавший в результате конфликта в школе в Сосновском районе Челябинской области подросток не получил серьезных травм, он вернулся в образовательное учреждение, сообщила РИА Новости Людмила Гилязова, директор Смольнинской общеобразовательной школы, где произошел инцидент.

По данным областной полиции, в Сосновском районе ученик 9 класса в ходе конфликта ножом нанес царапину своему 17-летнему однокласснику. Подозреваемый 16-летний подросток задержан, в настоящее время проводится проверка.

"Ничего серьезного не произошло, занятия в школе не прерывались. Я только что разговаривала с пострадавшим подростком: он весел, смеется, что теперь будет хорошо знать биологию, потому что когда ему оказывали медпомощь, ощупывали все тело, называя органы", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что раньше у подростков конфликтов не было, и о настоящем ноже речь не идет.

"Да какой у него нож? Маленький, перочинный был", — добавила она.

Как сообщала РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева, у обоих школьников задержка развития, они второгодники.

Похожий случай произошел в Перми. В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.