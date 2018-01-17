Источник: к приезду скорой бизнесмен и его сын в Оренбурге были мертвы

УФА, 17 янв — РИА Новости. Ранения, полученные бизнесменом и его сыном в Оренбурге, были несовместимы с жизнью, оба они к моменту приезда медиков были мертвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.

Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены в среду в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. Уголовным делом об убийстве занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области. Ранее в региональном СУСК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривают различные версии происшествия, в том числе убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена.

Ранее ряд СМИ сообщил, что мальчик якобы был жив к приезду врачей скорой помощи. В правоохранительных органах области этот факт опровергли.

"Сейчас судебно-медицинские эксперты выясняют причины гибели мужчины и ребенка. Когда следствие сообщит, сколько ножевых ранений они получили, то поймете, что выжить было невозможно. На месте были обнаружены тела, и все сообщения, что кто-то был жив, это домыслы", — сказал собеседник агентства.