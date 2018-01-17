Девочка, которую мать выбросила из окна на Алтае, находится у бабушки

БАРНАУЛ, 17 янв — РИА Новости. Двухлетняя девочка, выброшенная матерью с третьего этажа, в настоящий момент находится у бабушки, ее здоровью ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева.

В ночь на среду 26-летняя жительница Рубцовска, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, выбросила свою дочь из окна. Девочка упала на козырек подъезда.

"В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, видимых повреждений нет, показаний для госпитализации нет, но проводится дальнейшее медицинское обследование. Ребенок находится у бабушки. Я поддерживаю контакт со всеми компетентными органами, ситуация с защитой прав находится на контроле, предпринимаются все действия для обеспечения безопасности ребенка", — сказала Казанцева.

По ее словам, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений с семьей с 2016 года проводится индивидуально-профилактическая работа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего ребенка".

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, девочку спасли прохожие, ее укутали в теплые вещи и вызвали полицию.