Омбудсмен рассказала о семье уральского подростка, ранившего одноклассника

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв — РИА Новости. Школьник, ударивший ножом одноклассника на перемене в школе Сосновского района Челябинской области, из благополучной семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

По данным прокуратуры области, в школе Сосновского района в среду произошел конфликт между двумя школьниками, учащимися 9 класса, в ходе которого один из них ударил второго ножом. Прокуратура в связи с этим по поручения прокурора области Александра Кондратьева проводит проверку безопасности нахождения детей в образовательной организации.

"Сегодня произошел конфликт между двумя подростками 13 и 14 лет, учащимися 9 класса. По моим данным, они оба – из благополучных семей", — сообщила она.

Она уточнила, что жизнь пострадавшего подростка вне опасности, вся медицинская помощь ему оказывается.

Буторина добавила, что в четверг по инициативе уполномоченного по правам ребенка в регионе в Сосновском районе состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет разбираться данное происшествие.

Похожий случай произошел в Перми. В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.