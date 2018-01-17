Полиция проверяет данные о поножовщине в школе под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту конфликта в школе Сосновского района Челябинской области, где учащийся ударил ножом одноклассника, зачинщик конфликта задержан, сообщает ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в Сосновском районе ученик девятого класса в ходе конфликта причинил ножом царапину своему 17-летнему однокласснику.

"Подозреваемый — 16-летний подросток — задержан. В настоящее время проводится дальнейшая проверка", — говорится в сообщении. Пострадавшему оказана медицинская помощь, он отпущен домой, уточняет ведомство.

Как добавила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева, у обоих школьников – задержка развития, они оба второгодники. По данным пресс-службы губернатора региона, оперативно в школу прибыли полиция, машина скорой помощи и реанимация. Пострадавшему оказана медицинская помощь, сознание он не терял, обильной кровопотери тоже нет, жизненно важные органы не задеты, сообщает пресс-служба.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разобраться в обстоятельствах происшествия, оценить эффективность оперативных действий и принять меры по недопущению подобных инцидентов. Поручение дано социальному блоку правительства, местным властям и уполномоченному по правам человека в Челябинской области Ирине Буториной, уточняет пресс-служба.

Похожий случай произошел ранее в Перми. В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.