Минобрнауки запросило у властей Челябинской области информацию о ЧП в школе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минобрнауки РФ запросило у властей Челябинской области информацию об инциденте между школьниками, один из которых ударил другого ножом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

По данным прокуратуры области, в школе Сосновского района в среду произошел конфликт между двумя школьниками, учащимися 9 класса, в ходе которого один из них ударил второго ножом. Прокуратура в связи с этим по поручения прокурора области Александра Кондратьева проводит проверку безопасности нахождения детей в образовательной организации.

"Это другая совсем история. Надо разбираться. Мы запросили у региона информацию. Ждём, что они нам расскажут. Безусловно, по той информации, что есть, недопустимо это все", — сказал Емельянов.

Похожий случай произошел в Перми. В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.