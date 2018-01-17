Минобрнауки запросило у властей Челябинской области информацию о ЧП в школе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минобрнауки РФ запросило у властей Челябинской области информацию об инциденте между школьниками, один из которых ударил другого ножом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.
"Это другая совсем история. Надо разбираться. Мы запросили у региона информацию. Ждём, что они нам расскажут. Безусловно, по той информации, что есть, недопустимо это все", — сказал Емельянов.
Похожий случай произошел в Перми. В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.