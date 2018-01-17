Мосгорсуд продлил арест генерала СК Никандрова на два месяца

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 марта срок ареста бывшего первого замглавы ГСУСК Москвы Дениса Никандрова по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить в отношении Никандрова меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта", — сказал судья Сергей Груздев.

В среду Мосгорсуд также продлил арест полковника Александра Ламонова, но на меньший срок — до 19 февраля. Ранее источник РИА Новости сообщил, что следствие ФСБ сняло с Ламонова обвинение в получении взятки от Шакро Молодого.

Изначально Никандрову, главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову вменялось получение от Шакро 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Но спустя год расследования ФСБ возбудила второе дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена из его окружения — Олега Шейхаметова, но все за решение того же вопроса — освобождение Итальянца.

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой. Процесс начнется 23 января в Мосгорсуде.

При этом, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, по первому делу обвинение с Ламонова уже снято, но расследование, в целом, пока не сворачивалось.