В Якутии прокуратура начала проверку после обесточивания алмазного рудника

ХАБАРОВСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура города Удачный в Якутии начала проверку по факту аварии, в результате которой был обесточен рудник "Удачный" компании "Алроса", сообщает надзорное ведомство региона.

По данным прокуратуры, 17 января в 15.20 (9.20 мск) отключилась центральная подстанция, обеспечивающая электроэнергией рудник "Удачный". Как отмечали в МЧС, из рудника пришлось эвакуировать 180 горняков, никто не пострадал. Подача электричества на рудник уже восстановлена.

"В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению требований ФЗ "О промышленной безопасности", а также причинам и условиям, способствовавшим возникновению аварии. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Как говорится на сайте компании "Алроса", "Удачный" — крупнейший подземный рудник компании, за год там добывается более миллиона карат алмазов. Кроме того, Удачнинский горно-обогатительный комбинат ведет добычу алмазов на кимберлитовой трубке "Зарница" и на россыпных месторождениях "Удачная" и "Пироповый ручей".