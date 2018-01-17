В Калининграде неизвестные пытались взорвать банкомат

КАЛИНИНГРАД, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники управления Росгвардии по Калининградской области предотвратили взрыв банкомата в одном из отделений банка в Калининграде, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии, патрулируя улицы, получили информацию о том, что в одном из отделений банка на улице Дзержинского в Калининграде сработала сигнализация. На месте они увидели, что дверь в отделение была открыта, в помещении был установлен газовый баллон с проводами.

"Незамедлительно на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, организовано проветривание помещения и установлено оцепление территории. Прибывший на место взрывотехник ОМОН Росгвардии обследовал предмет, идентифицировал предметы, как предназначенные для разрушения корпуса банкомата с целью незаконного обогащения", — говорится в сообщении.

Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии обезвредили устройство. Отмечается, что в настоящее время на месте события продолжает работать следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.