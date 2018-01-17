В Сочи обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, обнаруженная жительницей Сочи на придомовой территории, была вывезена на специализированный полигон и уничтожена, сообщает пресс-служба Южного округа Росгвардии.

По информации Росгвардии, сообщение от жительницы Сочи о том, что на прилегающей к домовладению территории она обнаружила подозрительный предмет, поступило в отдел полиции.

"Сотрудники полиции, прибыв на место, осмотрели находку и идентифицировали ее как гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, после чего вызвали сотрудников ОМОНа Росгвардии. Сотрудники инженерно-технической группы сочинского ОМОНа Росгвардии обследовали гранату, с соблюдением мер безопасности вывезли ее на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года в Лазаревском районе курорта был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров времен Великой Отечественной войны, который также был уничтожен вдали от жилой и транспортной инфраструктуры.