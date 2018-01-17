В Чечне суд рассмотрит дело полицейского, обвиняемого в расстреле отца

ГРОЗНЫЙ, 17 янв – РИА Новости. Старопромысловский районный суд Грозного рассмотрит дело 22-летнего сотрудника МВД, который обвиняется в расстреле отца из табельного пистолета во время ссоры и ранении младшего брата, сообщается на сайте прокуратуры республики.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника МВД, который обвиняется в преступлениях против жизни и здоровья личности — убийство и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Старопромысловский районный суд Грозного ", — отмечается в сообщении.
Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.