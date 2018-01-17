Раненного при резне в Перми ребенка будут лечить в Москве 2-3 недели

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ребенок, получивший травму глаза во время драки в пермской школе, останется на лечении в Москве как минимум на две-три недели, сообщила пресс-служба НИИ глазных болезней имени Гельмгольца со ссылкой на главврача Марину Харлампиди.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Во вторник краевой Минздрав сообщил, что школьника, который получил травму глаза, направят в московскую клинику для обследования.

"Вчера в 9.00 нами проведена была телеконсультация ребенка с коллегами из Перми, далее по результатам этой телеконсультации нами было принято решение о переводе пациента в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, вчера уже в 21.00 к нам был доставлен ребенок в отделение травматологии, реконструктивной хирургии и глазного протезирования. Ему продолжили то лечение, которое начали наши коллеги", — сказала Харлампиди.

Она отметила, что в среду в институте произошел консилиум с участием гендиректора НИИ, главного внештатного офтальмолога Минздрава Владимира Нероева и ведущих специалистов учреждения, которые совместно выработали тактику лечения ребенка с учетом применения передовых технологий.

"На сегодняшний день пока прогнозы делать рано, травма тяжелая. Будем делать все возможное… Делать прогнозы по времени сложно, но, однозначно, где-то две-три недели ребенок будет находиться у нас", — добавила главный врач.