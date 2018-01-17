МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Восстановлена подача электричества на рудник "Удачный" в Якутии, откуда ранее пришлось эвакуировать 180 горняков, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС РФ.

Что стало причиной ЧП, выясняется.

"Подача электроэнергии восстановлена. Все люди выведены на поверхность, погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Как говорится на сайте компании "Алроса", "Удачный" — крупнейший подземный рудник компании, за год там добывается более миллиона карат алмазов. Кроме того, Удачнинский горно-обогатительный комбинат ведет добычу алмазов на кимберлитовой трубке "Зарница" и на россыпных месторождениях "Удачная" и "Пироповый ручей".