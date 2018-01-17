Специалисты Генпрокуратуры прибыли с проверкой в Дагестан, сообщил источник

МАХАЧКАЛА, 17 янв — РИА Новости. Группа специалистов из Генпрокуратуры РФ и других ведомств, всего около 40 человек, прибыла в Дагестан, чтобы проверить органы власти, а также исполнение бюджета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В республику прибыла группа специалистов, сформированная из сотрудников Генпрокуратуры, а также других ведомств. Всего их около 40 человек. Уже было проведено совещание в прокуратуре Дагестана. Руководит группой заместитель генпрокурора", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, проверять в первую очередь будут "органы власти, а также исполнение бюджета".