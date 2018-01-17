12:0817.01.2018
(обновлено: 12:52 17.01.2018)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Двоим несовершеннолетним, устроившим поножовщину в школе в Перми, предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Расследование продолжается.
В понедельник в школе №127 произошла резня. Пострадали 15 человек, среди них учительница и ученики младших классов. Подозреваемых задержали. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
В понедельник утром в пермской школе № 127 двое подростков устроили драку на ножах.
Подростки сначала подрались между собой, а потом накинулись с ножами на других учеников школы.
В результате ранения получили 15 человек, 12 из них госпитализированы. Одна учительница и двое школьников находятся в тяжелом состоянии.
Один из зачинщиков драки — бывший ученик школы № 127, ранее он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Подросток смог пройти в здание, записавшись в журнале посетителей.
После инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Один из зачинщиков поножовщины госпитализирован, второй находится на допросе в отделении полиции.
Губернатор Пермского края Максим Решетников во время заседания оперативного штаба, созданного после поножовщины в школе, поручил ужесточить требования к охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений.
При министерстве здравоохранения Пермского края открыта телефонная линия, позвонив на которую, можно получить полную информацию о состоянии пострадавших во время драки в школе.