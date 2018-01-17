Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство‍

Автомобиль полиции у школы № 127 в Перми. 15 января 2018

Автомобиль полиции у школы № 127 в Перми. 15 января 2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Двоим несовершеннолетним, устроившим поножовщину в школе в Перми, предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследование продолжается.

В понедельник в школе №127 произошла резня. Пострадали 15 человек, среди них учительница и ученики младших классов. Подозреваемых задержали. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.