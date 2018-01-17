Обнажавшемуся на детских площадках жителю Череповца грозит пожизненный срок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела против жителя Череповца, в нетрезвом виде обнажавшегося перед детьми и подростками на детских площадках, а ранее уже судимого за домогательства в отношении ребенка, сообщило СУСК РФ по Вологодской области.

"По версии следователей, будучи осужденным в 2001 году за непристойные домогательства по отношению к малолетнему ребенку, после освобождения из мест лишения свободы… нетрезвый обвиняемый, увидев на детской площадке во дворе жилых домов в Череповце группу детей 8-11 лет, непристойно обнажился перед ними. Спустя несколько дней на другой игровой площадке он совершил аналогичные действия в присутствии двух девочек, 8 и 10 лет, а также двух подростков постарше, 13 и 15 лет", — говорится в сообщении.

Как уточняет следственное управление, испуганные дети сообщили полицейским на улице о непристойном поведении мужчины. Он был доставлен следователям для разбирательства и впоследствии арестован.

Житель Череповца, которому 47 лет, обвиняется по статьям "иные действия сексуального характера в отношении малолетних детей, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" и "развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". По результатам расследования потерпевшими признаны 10 детей, отмечает СУСК, мужчине предъявлено обвинение в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"В настоящее время… уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Указанные деяния наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы", — информирует региональное следственное управление.