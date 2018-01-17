Житель Казани "заминировал" здание из-за недовольства услугами автосервиса

КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Казани, который по телефону "заминировал" один из торгово-офисных центров города после того, как остался недоволен услугами автосервиса, сообщило МВД по Татарстану.

В 11.00 мск вторника на единый номер экстренных служб "112" позвонил неизвестный и сообщил, что один из торгово-офисных центров на улице Спартаковской в Казани заминирован. На место происшествия были направлены сотрудники МВД Татарстана, в том числе кинологи и саперы, находившиеся поблизости наряды наружных служб полиции. Полицейские оцепили место происшествия. Из здания были эвакуированы около 600 человек. Сообщение оказалось ложным – в здании не было найдено каких-либо предметов, представляющих угрозу.

"Оперативники отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Казани в кратчайшие сроки установили личность звонившего, которым оказался 27-летний казанец. Полицейские задержали его в тот же день", — говорится в сообщении.

МВД отмечает, что по словам подозреваемого, мотивом преступления стала месть – мужчина остался недоволен услугами автосервиса, что находится в здании торгово-офисного центра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".