В Ростове-на-Дону рассказали о состоянии дома, где произошел хлопок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Замечаний по работе газового оборудования в пострадавшей от взрыва многоэтажке в Ростове-на-Дону не было, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Юрий Казбек.

Хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в среду утром на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: Забайкальский переулок, 5/4 в Ростове-на-Дону. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. Один человек погиб.

"Замечаний по работе газового оборудования в доме не было", — пояснил Казбек, добавив, что жители многоэтажки использовали газ только для приготовления пищи.

Ранее он сообщал, что в пострадавшей квартире на газу работала только плита, которая имеет минимальный расход топлива. Кроме того, утечка на газовой плите, по мнению специалиста, не может привести к подобным последствиям, поэтому рано говорить об окончательной причине взрыва в многоэтажке.

По информации прокуратуры Ростовской области, погибший был инвалидом 1957 года рождения. В результате взрыва ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повреждена шахта лифта и сама квартира потерпевшего, который погиб на месте происшествия. Кроме того, разрушено остекление в подъезде с первого по девятый этаж. Специалисты МЧС России обследуют дом на прочность несущих конструкций. В пунктах временного размещения на базе двух ростовских школ размещены 56 жильцов.