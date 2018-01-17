СК возбудил дело после взрыва газа в многоэтажке в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, где погиб человек, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

"Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — сказала она.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел в среду утром на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: Забайкальский, 5/4 в Ростове-на-Дону. Пожар на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. Один человек погиб.